محافظ المنيا: 48 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتصدي لمخالفات البناء هي التي صححت المسار كله على مستوى الجمهورية، وكل المحافظات تعمل على تصحيح الأوضاع التي امتدت لفترة طويلة في مسار غير جيد.

وأضاف القاضي، خلال مداخلة عبر سكايب، في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية أم بي سي مصر 2، أن الرقعة الزراعية في كثير من المدن والقري ونتيجة البناء العشوائي وغير المخطط أثر على البنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحي، وأن قانون البناء 119 لسنة 2008 وضح ونظم عملية البناء ولكن غياب الأجهزة التنفيذية الفترة الماضية أدت إلي البناء العشوائي مما أدي إلي تآكل الأراضي الزراعية.

وأكد، أننا نعمل على المحافظة على الرقعة الزراعية الباقية ومنع البناء العشوائي عليها وتوفير الأراضي الزراعية، لأن أغلبية سكان محافظة المنيا يعملوا في الزراعة، مشيرا إلى أن هناك 48 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء حتى الآن.