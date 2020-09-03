شريف منير يعتزل السوشيال ميديا: كنت بتعامل بقلبي وطبيعتي

أعلن الفنان شريف منير، اعتزاله السوشيال ميديا لفترة، بعد أزمته الأخيرة والهجوم الذي تعرض له بعد نشر صور لبناته والتنمر الذي حدث لهم، والذي تقدم على أثره ببلاغ ضد مجموعة من رواد السوشيال ميديا، وذلك عبر حسابه على إنستجرام.

وكتب منير: "قررت أخد فترة راحة من السوشيال ميديا، كنت بتعامل بقلبي وبطبيعتي اللي الناس عرفاها وعمري ما جرحت حد بكلامي أبدا، لكن أنا مؤخرا تعرضت لكم من الكراهية والحقد غير المبرر، رغم تاريخي في التعامل مع الناس عمر ما كان فيه تجاوز".

وتابع: "لما نزلت آخر صورة كنت بسبق عشان أكشف نوعية معينة من الناس أنا مش عايزهم عندي، لكن للأسف الموضوع دخل في طريق تاني أنا مش حابه، لأن الناس شايفة إن العادي أتشتم وعيلتي يتشتموا لكن مش عادي أرد على الغلط".

وأضاف: "انتوا صح أنا مكانش ينفع أنزل لمستوى النقاش ده لأنكم متعودتوش مني على كده، شكرا لكل جمهوري اللي بيحبني بجد وفاهمني وعارفني كويس، استراحة شوية بقي".