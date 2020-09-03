الفائزة بجائزة الرسم من طوكيو: فخورة بتمثيل اسم مصر

أعربت الطالبة المصرية سلمى إيهاب، عن سعادتها بالفوز بجائزة العام الحالي في المسابقة السنوية للرسم التي تنظمها المؤسسة الدولية للفنون والثقافة IFAC في طوكيو باليابان.

وقالت الطالبة، لـ"الوطن": "أنا في قمة سعادتي إني مثلت مصر في المسابقة وليا الشرف طبعا في كده، والفضل يرجع لأسرتي ومدرستي الفاضلة، التي كانت تشجعني وتتابعني".

واستلهمت الطالبة اللوحة الفائزة في المسابقة، من الحضارة الفرعونية، لتعبر عن اعتزازها بالموروث الحضاري العظيم، قائلة: "اللوحة عن تاريخ مصر الفرعونية وأعبر بيها عن بلدي، واخترت العناصر، والمدرسة ساعدتني على ربط العناصر ببعض، وماما كمان شجعتني على الرسم، لأنها كانت بتلاقيني مبسوطة لما أرسم رسمة جديدة".

وأضافت: "إحنا اتبغلنا من موظفة بوزارة الثقافة وقالت هيكون فيه تسليم جايزة وتكريم من الوزارة والسفارة اليابانية".

وأعلن المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد ناصف، فوز الطالبة المصرية سلمى إيهاب عباس، في الصف الثالث الثانوي، بالإسكندرية بجائزة العام الحالي في المسابقة السنوية للرسم التي تنظمها المؤسسة الدولية للفنون والثقافة IFAC في طوكيو باليابان.

وتشارك وزارة الثقافة بصفة دورية في المسابقة السنوية للرسم لطلاب المدارس الثانوية، التي تنظمها المؤسسة الدولية للفنون والثقافة IFAC في طوكيو باليابان.