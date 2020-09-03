"إيبارشية وسط القاهرة" تحذر من صفحات فيسبوك تنتحل اسم الأنبا رافائيل

حذرت إيبارشية كنائس وسط القاهرة للأقباط الأرثوذكس، من صفحات تنتحل اسم الأنبا رافائيل أسقف الإيبارشية سكرتير المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت إيبارشية كنائس وسط القاهرة، في بيان لها اليوم: "من حين لآخر تظهر أكونتات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي تحمل اسم الأنبا رافائيل، لذا وجب تأكّيد أنَّه ليس له علاقة بأي منها فهو غير مسؤول إلا عن الأكونت الشخصي له والذي يحمل اسم (Bishop Anba Raphael)".

يُذكر أنَّ الكنيسة لطالما حذرت من انتحال العديد من صفحات التواصل الاجتماعي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تنتحل أسماء أساقفة وكهنة ورهبان، في محاولة للنصب على الأقباط إما لسرقة تبرعات أو التغرير ببعض الفتيات تحت دعوى "سر الاعتراف" أحد أسرار الكنيسة السبع.