الأنبا رافائيل يهنئ البابا بعيد سيامته أسقفا: "شايل جبل وماشي على حبل"

هنأ الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة سكرتير المجمع المقدس السابق للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالعيد الثالث والعشرين لسيامته أسقفا عاما على البحيرة في 15 يونيو 1997.

وقال الأنبا رافائيل، في تدوينه له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "لقد شاءت العناية الإلهية، أن تتم سيامتنا في يوم واحد (15 يونيو 1997)، مع حبيبيْنا أصحاب النيافة الأنبا سوريال، والأنبا غبريال، ثم من فيض محبة الله لكنيسته المقدسة، شاء فأقامكم عليها قائدًا حكيمًا، عاملًا بروحه القدوس الذي فيكم، في أصعب فترات التاريخ التي يمر بها العالم، ومصرنا الغالية، وكنيستنا المقدسة. فتم فيكم القول (شايل جبل وماشي على حبل). نثق أن الله يزيدكم بالنعمة والحكمة؛ لتحفظ الأمانة المقدسة إلى أن تصل بالكنيسة إلى بر الأمان، وسط هذه الزوابع، التي لا يمكن أن تنال من قوة، وشموخ، ووحدة الكنيسة، ابنكم الخاضع دومًا رافائيل".

وكان الأنبا رافائيل، أعاد انشاء صفحة على "فيس بوك" بعد أن سبق وأغلق صفحته الرسمية في 2018، بناءا على توصيات لجنة شؤون الأديرة والرهبنة بعد مقتل الأنبا إبيفانيوس رئيس دير أبو مقار.