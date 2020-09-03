اشتعال النيران في ناقلة نفط عملاقة في طريقها للكويت

اشتعلت النيران في ناقلة نفط عملاقة متجهة من الهند إلى الكويت، وكثرت في الفترة الأخيرة أحداث مماثلة لاحتجاز أو إضرام النيران في ناقلات نفط عملاقة.

وكانت ناقلتا نفط تعرضتا في يوليو 2019 لحادثين منفصلين في خليج عمان، إذ ذكرت وكالة "رويترز" أنّ واحدة منهما استهدفت بطوربيد ما تسبب في اشتعال النار فيها.

وذكرت البحرية الأمريكية، آنذاك، أنّ ناقلتي نفط أصيبتا بأضرار بحادث في بحر عُمان، وأنّها تقدم المساعدة لناقلتي نفط تعرضتا لهجوم في خليج عمان، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بغرق الناقلة "فرونت ألتير"، وهي إحدى الناقلتين اللتين تعرضتا لحادث بخليج عُمان.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية فيما بعد، عن مسؤول بميناء إيراني، نفيه أنباء غرق الناقلة بعد تعرضها لهجوم في خليج عمان، وتأكيده لإطفاء النيران بالكامل في ناقلة تحمل علم بنما، في حين لا تزال النيران مشتعلة في ناقلة "فرونت ألتير" لكنها لم تغرق.

ونقلت صحيفة نرويجية عن "شركة فرونت لاين" تأكيدها أنّ الناقلة "فرونت ألتير" مشتعلة في خليج عمان، وأنّه لا أنباء عن تلوث بحري من ناقلة النفط.