"س. ج".. كل ما تريد معرفته عن الجامعات الأهلية

أتاحت وزارة التعليم العالي، منذ قليل، باب التسجيل للالتحاق بكليات وبرامج الجامعات الأهلية الجديدة "العلمين والجلالة والملك سلمان بفروعها الثلاثة".

ونشرت الوزارة عبر الموقع الرسمي للتقدم، عددا من الأسئلة الشائعة التي يحتاجها الطلاب وأولياء الأمور للاطلاع على البرامج ونظم الدراسة بالجامعات الثلاث.

ـ ماهي الجامعات الأهلية؟

هي جامعات غير هادفة للربح وهي جامعات تخضع لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 143 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 . وتتبع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية.

ـ ماهي كيفية التقدم؟

الدخول على الرابط (admission.egypt - hub.edu.eg) لملء النموذج الإلكترونى للجامعة المراد التقديم لها (الملك سلمان، جامعة الجلالة، جامعة العلمين).

ـ ماهي الجامعات الأهلية التي يمكن التقدم إليها؟

جامعة الملك سلمان، جامعة الجلالة، جامعة العلمين

ـ ماهي نوعية أعضاء هيئة التدريس؟

يتم دعوة أساتذة من جامعات دولية متميزة للتدريس بالجامعة سواء بالحضور وتدريس مقررات مكثفة أو عن طريق المؤتمرات المرئية بالإضافة إلى نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس المتميزين.

ـ هل يوجد سكن للطلبة؟

توفر الجامعة سكنا فندقيا متميزا داخل مقار الجامعة يدار بواسطة شركة متخصصة وبه كافة المقومات المعيشية، كما توفر الجامعة مجموعة من الكافيتيريات بالإضافة الى وسائل انتقال من والى القاهرة.

ـ ماهي أنواع الأنشطة الموجودة؟

هناك وحدة مركزية بالجامعة تهتم بكافة أنشطة الطلاب (ترفيهية - تعليمية - مهنية - مجتمعية -الخ) وتكون المهمة الأساسية لهذه الوحدة هي تنسيق النشاطات المختلفة للطلاب من خلال متخصصين وتنفيذ تلك النشاطات.

ـ هل يوجد تأمين صحي؟

يوجد تأمين صحي للطلاب من خلال إحدى الشركات المتميزة في مجال التأمين الصحي ويؤخذ في الاعتبار التأمين على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ضد مخاطر التجارب العلمية والتنقلات.

ـ ماذا عن وسائل الانتقال من وإلى الجامعات الثلاثة ؟توجد وسائل انتقال متميزة لخدمة وراحة الطلاب من والى القاهرة من أماكن تمركز الطلاب

ـ هل يوجد تعاون مع جامعات دولية؟

توجد توءمة على مستوى البرامج مع جامعات أوروبية وانجليزية ويحصل الطلاب على شهادات مزدوجة. ويتم جذب نماذج متميزة من أعضاء هيئة التدريس ذوي الخبرة المتميزة من جامعات دولية كي يكون هذا التعاون نواة للتوءمة في برامج أكاديمية مختلفة.

ـ ماهي الكليات المتاحة بجامعة الملك سلمان؟

تبدأ جامعة الملك سلمان في عامها الأكاديمي الأول بعشرة كليات هي (كلية العلوم الإدارية – كلية الزراعات الصحراوية – كلية الهندسة – كلية علوم وهندسة الحاسب - كلية العلوم – كلية الصناعات التكنولوجية – كلية العمارة – كلية الفنون والتصميم – كلية السياحة والضيافة – كلية الألسن واللغات التطبيقية).

ـ هل يوجد تأهيل للعمل بالجامعات الأهلية؟

تقوم الجامعة بالتواصل مع الشركات في المجالات المختلفة لتدريب الطلاب والمشاركة في معارض مشروعات الطلاب والأنشطة المهنية الخ، كما تقوم وحدة تطوير الأعمال بالجامعة بالتواصل مع الشركات لعقد شراكات مع مراكز التميز والبحوث المختلفة.

ـ لماذا كلية العلوم الادارية بجامعة الملك سلمان؟

هل ترغب في أن تكون رائداً للأعمال وتنشئ مشروعك الخاص؟

هل ترغب في الحصول على فرصة جيده للعمل في إحدى الشركات الصناعية أو الخدمية، أو في أحد البنوك أو شركات التأمين وغيرها من المؤسسات المالية المحلية أو الأجنبية؟

هل ترغب في أن تبدأ مسارك المهني أو الوظيفي في مجال المحاسبة والمراجعة، أو الإدارة، أو التسويق، أو التمويل، أو اللوجستيات وسلاسل الإمداد، أو في تحليل وتصميم نظم المعلومات؟

هل أنت طموح وترغب في تنمية مهاراتك القيادية وأن تكون متميزاً بين أقرانك؟ إذا كانت إجابتك لأي من الأسئلة السابقة بنعم، فإن كلية العلوم الإدارية هي الاختيار الأمثل.

ـ وماهي البرامج المتاحة بها؟

تم إنشاء كلية العلوم الإدارية لتساعد في تكوين قيادات في مجالات الأعمال المختلفة لديها المعارف والمهارات اللازمة للتعامل مع البيئة العالمية المتغيرة والتطورات المتسارعة في مجال الأعمال ونظم المعلومات.

وتؤهل البرامج التي تقدمها الكلية خريجيها لأن يكونوا فاعلين في مجالات عملهم - سواء كان ذلك في السوق المحلى والعالمي - وذلك من خلال برامج متميزة، ونظم تعليم وتعلم تتماشى مع أفضل المعايير العالمية، وذلك في بيئة أكاديمية ذكية وديناميكية.

مدة الدراسة بالكلية أربعة سنوات يحصل الطالب بعدها على بكالوريوس في العلوم الإدارية. وتطرح الكلية في عامها الأول أربعة برامج وهي: -

المحاسبة ونظم المعلومات الإدارة الاستثمار والتمويل التسويق والأعمال الدولية ويمنح الطالب بكالوريوس العلوم الإدارية بعد انهاء دراسته.

ـ ماذا عن كلية الزراعات الصحراوية والبرامج المتاحة بها؟

تهدف الكلية الى تخريج جيل من المتخصصين لهم القدرة على الاستفادة من الأراضي الصحراوية في زراعة نباتات ومحاصيل مناسبة وزيادة الرقعة الزراعية، وتوجد بفرع الجامعة بمدينة راس سدر

وبرامجها، هي برنامج الهندسة الزراعية والنظم الحيوية والذي يركز على دراسة المفاهيم الخاصة بالعلوم الأساسية بمجالات الهندسة الزراعية وميكنة العمليات الزراعية وطرق ونظم الري المناسبة للزراعات الخاصة الحديثة الصحراوية في مناطق الاستصلاح والأسلوب الأمثل للاستفادة من وحدتي الأرض والمياه في ظل ظروف ندرة المياه ووفرة الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك إنشاء وتشغيل وإدارة محطات الخدمة الآلية وتصنيع وإعادة تدوير المخلفات الزراعية بالإضافة إلي مفاهيم التنوع الحيوي وأساليب الحفاظ علي الموارد الطبيعية والتشريعات الزراعية وأخلاقيات المهنة ذات العلاقة بالبيئة وصحة الإنسان.

برنامج الإنتاج النباتي في المناطق الصحراوية والذي يركز على مسارين أساسيين وهما الزراعات الخاصة الحديثة الصحراوية، حيث يركز على دراسة المفاهيم الخاصة بالعلوم الأساسية بمجالات الحاصلات الحقلية والبستانية وتطبيق الممارسات الزراعية المناسبة في المناطق الصحراوية لزيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق جوده عالية وتقليل الفاقد قبل وبعد الحصاد وذلك تحت أنظمة إنتاجية وبيئية مختلفة مع المحافظة على خصوبة التربة واستخدام الموارد والمدخلات الزراعية بكفاءة عالية لتحقيق عائد اقتصادي مناسب، والمسار الثاني وهو زراعة النباتات الطبية والعطرية، حيث يركز على زراعة النباتات التي تستخدم في العلاجات العشبية والأدوية التقليدية أو الفولكلورية أو التي يتم استخدامها في شكل أدوية خام أو النباتات التي تستخدم في استخلاص الزيوت العطرية.

ـ ماذا عن كلية الصناعات التكنولوجية؟

خريجي درجة البكالوريوس في التكنولوجيا يتمتعون بالمعرفة والقدرات اللازمة لإنشاء وتشغيل وصيانة الأنظمة الصناعية في مختلف الإنتاج الصناعي أو شبه الآلي بالكامل (الأسمنت، البلاستيك، الأجهزة، الكيمياء، التغليف، إلخ) كمنظم تكنولوجي.

سيكون لخريجي درجة البكالوريوس في التكنولوجيا القدرة على تركيب انظمة الأتمتة الجديدة أو إعداد أو تكييف الانظمة القائمة إلى متطلبات الإنتاج الجديدة، كما سيكون قادراً على تحديد العيوب والاخطاء واتخاذ العلاجات المناسبة. وسوف يكون قادرًا أيضًا على تشغيل الانظمة التي تدير الإنتاج الصناعي من خلال مراقبة نظام التشغيل الآلي والتحكم فيه.

ـ ماذا عن التوءمة والشراكة الدولية لجامعة الملك سلمان؟

جامعة الملك سلمان لها العديد من الشراكات الأكاديمية مع جامعات أوروبية وانجليزية وامريكية متميزة تبعا للكلية والبرنامج الأكاديمي

ـ هل الشهادة معتمدة؟

جامعة الملك سلمان الدولية جامعة أهلية وبالطبع يتم اعتماد برامجها الأكاديمية من لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات وتكون الشهادة الممنوحة للطلاب معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.