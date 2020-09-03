"ممثل ومطرب وتاجر" ضحايا طبيب الأسنان المتهم بالتحرش في الحي الراقي

قالت مصادر مطلعة في واقعة اتهام طبيب أسنان الحي الراقي، بالتحرش بـ"الرجال"، إن جهات التحقيق تسلمت بلاغا جديدا مقدما من شاب، يعمل تاجرا ضد الطبيب ليرتفع عدد البلاغات التى تتضمن اتهامات له بالتحرش والتحريض على ممارسة الفجور، إلى 3 بلاغات، بعد أن تسلمت بلاغا من الفنان عباس أبو الحسن، والمطرب تميم يونس، وتضمنت البلاغات أنهم تعرضوا للتحرش من قبل الطبيب ويدعى "ب .س"، أثناء توقيع الكشف عليه داخل عيادته.

وكانت فتحت النيابة العامة تحقيقاتها في بلاغ تقدم به فنان ضد طبيب الأسنان، عن طريق محاميه حسن أبو العينين، يتهمه بالتحرش.

وأضافت المصادر أن البلاغ الجديد تم تقديمه لجهات التحقيق بالنيابة العامة بشمال الجيزة، التى أحالته إلى نيابة استئناف القاهرة التى تباشر التحقيقات فى الواقعة.

وأضافت المصادر أن مقدم البلاغ تاجر من مدينة حلوان، وكان قد توجه للطبيب للكشف على أسنانه وتحرش به الأخير بملامسة أعضائه الذكرية فقام بنهره وغادر العيادة على الفور.

وكانت النيابة العامة أصدرت بيانا، أمس، قالت فيه إنها تلقت أمس الثلاثاء الموافق الأول من شهر سبتمبر عام 2020 عريضة إلكترونية من وكيل ثلاثة يشكون طبيبًا بسابق التحرش بهم وتحريضهم على ممارسة الفجور معه، وبعرض الأمر على النائب العام أمر باتخاذ إجراءات التحقيق في الواقعة.