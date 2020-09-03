مطار الغردقة يستقبل ثاني رحلات إيزى جيت البريطانية

يستعد مطار الغردقة الدولي، اليوم الخميس، لاستقبال ثاني رحلات شركة إيزي جيت البريطانية قادمة من مطار جاتويك، وعلى متنها عدد من السائحين.

كما أكدت مصادر أن مطار الغردقة الدولي سيستقبل ثلاث رحلات طيران أسبوعيا عبر خطوط شركة شركة إيزي جيت البريطانية، بواقع رحلتين من مطار جاتويك ورحلة من مطار مانشستر، في أول عودة للرحلات البريطانية بعد انقطاع دام لعدة شهور منذ جائحة كورونا.

وكان استقبل مطار الغردقة الدولي، مساء الأربعاء، أولى رحلات شركة أيزي جيت قادمة من مطار جاتويك البريطاني وعلى متنها 131 راكبا، وغادرت وعلى متنها 83 راكبا.

وكان في استقبال الرحلة اللواء نبيل الملاح مدير مطار الغردقة الدولي وفريق العلاقات العامة بالمطار، حيث جرى تقديم كافة التسهيلات اللازمة للركاب مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وقال عصام علي الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إن جائحة كورونا أعادت تشكيل خريطة الجنسيات السياحية الوافدة إلى مصر.

واستقبلت فنادق البحر الأحمر منذ عودة حركة الطيران جنسيات مختلفة من دول أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا و المجر وصربيا ومقدونيا ومولدفا ورومانيا وبولندا، مؤكدا أهمية السائح البريطاني للسوق السياحية المصرية، مشيراً إلى عودة السائح الألماني خلال شهر أكتوبر المقبل.