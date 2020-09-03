إزالة 25 تعديا على أراضي الدولة في العريش

نفذ مجلس مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء برئاسة رئيس المجلس، اللواء ماجد محمد، حملة أسفرت عن تنفيذ 25 مخالفة وتعد على أراضي الدولة تنفيذا لأعمال الموجة الـ 16 لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة.

وأهاب العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مجلس ومدينة الشيخ زويد، بالمواطنيين سرعة التصالح في المباني غير المرخصة الواقعة في نطاق مدينة العريش.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بترسيخ دولة القانون، والتصدي بكل حزم لملف البناء المخالف والتعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية.