رئيس جامعة العريش: ننتظر الموافقة على بدء الدراسة بـ"الطب"

أكد الدكتور حبش النادى، رئيس جامعة العريش، أن الجامعة تعمل حالياً على الانتهاء من خطة تطبيق التعليم الهجين بمختلف الكليات، تنفيذاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مضيفاً أن 15 ألف طالب وطالبة مقيدون سنوياً بمختلف كليات الجامعة الـ9.

وأضاف فى حواره مع «الوطن» أن الجامعة فى انتظار الموافقة على بدء الدراسة بكلية الطب البشرى للعام الجامعى 2020، لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان عنها فور الموافقة عبر موقع الجامعة وفى القنوات الإعلامية المعروفة للتقدم إليها، ووفقاً للحد الأدنى للتقدّم أو بنظام التحويلات، مشيراً إلى أنه سيتم تحويل مستشفى العريش إلى جامعى، فور البدء فى الدراسة بكلية الطب. وإلى نص الحوار:

ما استعداداتكم للعام الدراسى الجديد؟

- انتهينا من الإجراءات المتعلقة ببدء العام الدراسى الجديد، من خلال إجراء الصيانة الشاملة لجميع إنشاءات الجامعة والمدرجات والمعامل والقاعات الدراسية والمدن الجامعية، فضلاً عن وضع خطة لإجراء التعقيم الدورى لها أثناء العام الدراسى الجديد، فى إطار جهود الدولة المبذولة لمجابهة فيروس كورونا.

وماذا عن استعدادكم لتطبيق نظام التعليم الهجين؟

- وفقاً لتوجيهات وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، جارٍ الانتهاء من وضع الخطة لتطبيق التعليم الهجين لمختلف الكليات وفقاً لتخصّص كل كلية، وتجهيز البنية التحتية التكنولوجية، تمهيداً للدراسة أون لاين، بالإضافة إلى تطوير البنية المعلوماتية للكليات العملية. وجامعة العريش، تتميز دون غيرها بقلة الأعداد الموجودة بها.

د. حبش النادى: 15 ألف طالب مقيد سنوياً بالجامعة.. ونتميز بوجود كلية الاستزراع المائى والمصائد البحرية

كم طالباً مقيداً لديكم بالجامعة.. وما الكليات التى تضمها؟

- الطلاب بجميع المراحل 15 ألف طالب، و9 كليات، بما فيها كلية الطب. والجامعة تضم كليات اﻵداب والعلوم الإنسانية، والاستزراع السمكى والمصايد البحرية، والاقتصاد المنزلى، والتجارة، والعلوم، والعلوم الزراعية، والتربية الرياضية، والتربية، والطب البشرى، ومعهد الدراسات البيئية.

وماذا عن كلية الطب؟

- سيتم الإعلان عن التقدم للكلية من خلال التقدم للكلية وفقاً للحد الأدنى لتنسيق كليات القطاع الطبى، أو من خلال التحويلات، وجارٍ الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بها، وتعيين الهيكل الإدارى لها من القيادات وأعضاء هيئة التدريس.

وماذا عن إجراءات الجامعة فى التنسيق؟

- الجامعة أعدت معملاً مركزياً كبيراً لاستقبال الطلاب لتسجيل رغباتهم فى جميع المراحل المختلفة للتنسيق، وطبّقنا جميع الإجراءات الاحترازية الكاملة للمحافظة على الطلاب وذويهم أثناء التسجيل، والأعداد المتردّدة على المعامل بسيطة.

أطلعنا على جهود الخدمة المجتمعية للجامعة فى سيناء؟

- الجامعة لا تألو جهداً فى خدمة أهالى سيناء بمختلف المناطق، ونقوم بعمل الكثير من المبادرات والمشروعات التنموية لأهالى سيناء، ونقدم خدمة متميزة فى جميع المجالات، خاصة فى مشروعات الثروة الداجنة والسمكية، فضلاً عن القوافل التنموية التى نقدّمها للقرى والمدن المختلفة، سواء كانت طبية أو تنموية وغيرها.

وماذا عن مستشفى الجامعة؟

- تم توقيع اتفاق مع وزارة الصحة على تسلم مستشفى العريش والإشراف الكامل عليه، منذ عام، ومع بدء الدراسة بكلية الطب جامعة العريش سيتم الاستفادة من المستشفى فى تلقى التدريبات الكاملة للطلاب، لحين الانتهاء من بناء مستشفى جامعى، بما يعمل على تعظيم الاستفادة فى العمل بالمستشفيات وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

وماذا عن امتحانات نهاية العام؟

- الجامعة نجحت فى اجتياز امتحانات السنوات النهائية بنجاح وتطبيق الإجراءات الاحترازية المختلفة، وظهر أكثر من 80% من نتائج الكليات للسنوات النهائية، وكذلك نتائج أبحاث سنوات النقل.

الاستزراع المائى

إحدى الكليات الفريدة التى تتميز بها الجامعة دون غيرها، ويوجد بها 3 أقسام مختلفة، وهى قسم «الاستزراع البحرى»، ويهتم بإنشاء وحدات وإنتاج وتفريخ الأحياء البحرية كالأسماك والجمبرى، وقسم «تكنولوجيا المصايد»، الذى يهتم بإعداد الخريج المؤهل على قيادة السفن، وقسم «صناعة المنتجات البحرية» ويهتم بتأهيل الطالب على العمل فى مصانع المنتجات التصنيعية القائمة على الأسماك والمنتجات البحرية.