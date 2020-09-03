الفئات المؤهلة للحصول على التأشيرة الذهبية بالإمارات منها العلماء

كشف الفنان محمد رمضان، أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، منحه تأشيرة ذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

والتأشيرة الذهبية للإمارات هي تأشيرة إقامة طويلة الأمد، بدأت الإمارات تطبيقها العام الماضي، تبلغ مدتها خمس أو عشر سنوات، تُجدد تلقائيا، عند توافر نفس الشروط، وذلك لفئات معينة تشمل المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية.

ويتيح هذا النظام الجديد للمقيمين في دولة الإمارات، والوافدين الأجانب وعائلاتهم الراغبين للقدوم للعمل والعيش والدراسة في الدولة، إمكانية التمتع بإقامة طويلة الأمد دون الحاجة لكفيل إماراتي، مع نسبة تملك 100% داخل إمارات الدولة خلافا للمتعارف عليه الذي يقضي بضرورة وجود شريك محلي بحصة لا تقل عن 51% في مشاريع الأعمال والاستثمار داخل إمارات الدولة.

والفئات المؤهلة للحصول على تأشيرة إقامة في الدولة لعشر سنوات هم:

1. المستثمرون في استثمارات عامة داخل الدولة بقيمة لا تقل عن 10 ملايين درهم وتشمل تأشيرته في تلك الحالة الزوجة والأولاد مدير تنفيذي واحد، واستشاري واحد، كذلك يتاح للمستثمر تأشيرة لـ 3 من عمال الخدمة المساعدة.

2. أصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة من أطباء ومتخصصين وعلماء ومخترعين ومبدعين، وتشمل المزايا الخاصة بالتأشيرة الزوج /الزوجة والأبناء، ويشترط لكل فئات أصحاب المواهب وجود عقد عمل ساري المفعول، والتخصص في مجالات ذات أولوية للدولة.

أما تأشيرة الخمس سنوات، والتي تجدد تلقائيا فأنه يمكن التقدم عليها من: "المستثمرين في العقارات، رواد الأعمال، الطلبة المتفوقين".

وكان الشيخ محمد بن راشد، حينما أعلن عن تلك التأشيرة، مشيرا إلى أن الدفعة الأولى من مستحقي الإقامة الدائمة (البطاقة الذهبية) 6800 مستثمر تبلغ إجمالي استثماراتهم 100 مليار درهم، موضحا أنه سيتم منح الإقامة الدائمة (البطاقة الذهبية) للمتميزين وللمواهب الاستثنائية ولكل من يساهم بإيجابية في قصة نجاح دولة الإمارات، قائلا: ""نريدهم شركاء دائمين معنا في مسيرتنا".