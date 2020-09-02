"مصر للطيران" تسيّر 42 رحلة أسبوعية بين الإمارات والقاهرة

أعلنت الشركة الوطنية القابضة، مصر للطيران، زيادة رحلاتها الجوية بين القاهرة ودولة الإمارات العربية المتحدة، لتصل إلى عدد 42 رحلة جوية أسبوعية إلى إمارات دبي والشارقة وأبوظبي، بالتزامن مع تشغيل الرحلات الجوية في ظل إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتسير مصر للطيران، 3 رحلات يومية إلى مدينة دبي، ورحلة واحدة إلى الشارقة، ورحلتين إلى مدينة أبوظبي، ليصل إجمالي الرحلات اليومية للشركة الوطنية من مطار القاهرة إلى الإمارات 6 رحلات يومية إلى المدن الإماراتية الثلاثة.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد رحلات مصر للطيران، التي سيرتها منذ عودة الطيران من المطارات المصرية، في أول يوليو وحتى نهاية أغسطس الماضي، بلغ 1725 رحلة جوية نقلت على متنها 348 ألف راكب، بنسبة إشغال تراوحت ما بين 50 إلى 60%.

وطبقت مصر للطيران، اعتبارًا من مطلع سبتمبر الجاري، قرار مجلس الوزراء، بحظر دخول جميع القادمين من جميع الجنسيات بما فيهم الجنسية المصرية الي مطار القاهرة وبعض مطارات جمهورية مصر العربية دون أن يكون القادم يحمل شهادة تفيد بإجراء تحليل "PCR" للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة علي الأكثر من الوقت المحدد للرحلة .