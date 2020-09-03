عصير فاسد يصيب 3 أطفال من أسرة واحدة بالتسمم في سوهاج

أصيب 3 أطفال بتسمم غذائي إثر تناولهم عصير فاسد معد بالمنزل بدائرة مركز طما بمحافظة سوهاج، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى طما المركزي، وحجزهم تحت الملاحظة الطبية.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طما يفيد ورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول كل من "فارس.ح.ع" 12 عاما، تلميذ، وشقيقيه سيف، 8 سنوات تلميذ، آدم، عامين، ويقيمون بناحية تحت الكوم دائرة المركز مصابين بحالة إعياء وقيئ لتناولهم عصير فاسد، وجرى حجزهم بالمستشفى.

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبسؤال والدتهم "ناهد.ج.ع"، 39 عاما، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، أكدت إصابة أبنائها عقب تناولهم مشروب "عصير" فاسد معد بالمنزل.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.