الأورمان تجري الكشف على 48 ألف مريض عيون في سوهاج   

أجرت الأورمان بمحافظة سوهاج الكشف الطبي على 48452 مريضًا، بينما تم إجراء 70003 عمليات جراحية تنوعت ما بين المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية، ضمن مشروعها لمكافحة العمى وعلاج أمراض العيون لغير القادرين من خلال سلسلة من القوافل الطبية الموسعة.

كما جرى تسليم 3842 نظارة طبية وصرف العلاج لمن يحتاج كل ذلك بالمجان، دون أن يتحمل المريض أي أعباء تثقل كاهله.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، أن الأورمان توقع الكشف الطبي وتجري عمليات العيون في جميع مراكز المحافظة (أخميم – البلينا – المراغة – المنشأة – دار السلام – جرجا - جهينة – ساقلتة – طما – طهطا – العسيرات - سوهاج).

وأشار شعبان إلى أن الأورمان ساهمت في مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، استكمالًا لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم علاج مرضى العيون غير القادرين.