تفاصيل اجتماع لجنة التعليم المسيحي الكاثوليكي: الاتفاق على رؤية موحدة

على مدار يومين، عقدت اللجنة البطريركية للتعليم المسيحي التابعة للكنيسة الكاثوليكية في مصر، تحت رعاية وحضور الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، وبرئاسة الأنبا دانيال لطفي مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، ومسؤول لجنة التعليم المسيحي بالسينودس البطريركي.

أقيمت فعاليات الاجتماع بالكلية الإكليريكية بالمعادي، وذلك في الفترة من الأول من شهر سبتمبر الجاري، وحتى الثاني من الشهر نفسه.

وشهدت فعاليات اليوم الأول للاجتماع الذي افتتحه بطريرك الكاثوليك الذي ألقى كلمة تحدث فيها عن أن أن التعليم المسيحي هو حق وواجب، مشيرًا إلى أنه حق لكل معمد وواجب على الكنيسة.

وشارك في فعاليات هذا اليوم: الأب يوحنا بخيت مدرس الكتاب المقدس بالكلية بالإكليريكية، ومسؤولي مكاتب التعليم المسيحي والمعاهد من مختلف الإيبارشيات.

أما اليوم الثاني من الاجتماع بدأ بصلاة القداس الإلهي الذي ترأسه الأنبا دانيال، وبمشاركة مسؤولي مكاتب التعليم المسيحي من مختلف الإيبارشيات، وذلك بكابيلا القديس لاون بالكلية الإكليريكية بالمعادي.

وعقب انتهاء صلاة القداس الإلهي، بدأت الجلسة الأولي لمناقشة الخبرات، حيث قامت مكاتب أسيوط والمنيا والأقصر وسوهاج، ومعهد أسيوط بعرض خبراتهم.

وعقب ذلك بدأت الجلسة الثانية لمناقشة الخبرات، حيث قامت مكاتب القاهرة والإسماعيلية والجيزة وأبو قرقاص، ومعهد السكاكيني بعرض خبراتهم.

كما تم التوصل إلى رؤية موحدة للتعليم المسيحي على مستوي الكنيسة القبطية الكاثوليكية، وأيضًا مشاركة الخبرات المتبادلة بين الإيبارشيات.

وفي الجلسة الأخيرة، تم تشكيل أربعة لجان هي، لجنة خاصة بالخادم، ولجنة خاصة بالمناهج، ولجنة خاصة بالإعلام، ولجنة خاصة بالمتابعة.

وتم تحديد لقاء آخر للجنة خلال يومي 1 و2 نوفمبر المقبل، حيث انتهى الاجتماع الأول بعمل رؤية موحدة يجري التحضير لها.

وكان سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية، أعلن في ختام اجتماعاته في يونيو الماضي، بدار القديس أسطفانوس بالمعادي، تأسيس لجنة بطريركية للتعليم يرأسها الأنبا دانيال لطفي، مطران الإسماعيلية، تهتم بكل ما يخص التعليم المسيحي في الكنيسة القبطية الكاثوليكية.

وتعد تلك اللجنة هي الأولى من نوعها داخل الكنيسة في مصر، وسيعاون الأنبا دانيال لطفي في اللجنة، الأب يوحنا بخيت أستاذ الكتاب المقدس بالكلية الإكليريكية بالمعادي، كأمين سر اللجنة.