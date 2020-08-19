بطريرك الكاثوليك يهنئ السيسي برأس السنة الهجرية

هنأ الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، في برقية، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية.

وقال البطريرك في برقيته: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكنسية الكاثوليكية، نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بعيد رأس السنة الهجرية، وندعو الرب أن تكون هذه المناسبة ملؤها السلام والرخاء لكل شعبنا الحبيب. حفظ الله مصر وشعبها".