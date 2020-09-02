بطريرك الكاثوليك يترأس اجتماع اللجنة البطريركية للتعليم المسيحي

ترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، اجتماع اللجنة البطريركية للتعليم المسيحي، وذلك بحضور الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، ومسؤول لجنة التعليم المسيحي بالسينودس البطريركي المقدس.

وأقيمت فعاليات الاجتماع بالكلية الإكليريكية بالمعادي، بمشاركة الأب يوحنا بخيت مدرس الكتاب المقدس بالكلية بالإكليريكية، ومسؤولي مكاتب التعليم المسيحي والمعاهد من مختلف الإيبارشيات.

وبدأ اللقاء بالصلاة الافتتاحية، أعقبها كلمة من البطريرك، والتي تحدث فيها حول: "أن التعليم المسيحي هو حق وواجب، مشيرًا إلى إنه حق لكل معمد وواجب على الكنيسة".

ومن المقرر أن ينتهي اللقاء مساء اليوم الأربعاء.