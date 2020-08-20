نائب بطريرك الكاثوليك يجتمع مع خدام أمناء الخدمة بكنيسة بالزيتون

اجتمع الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية بالكنيسة الكاثوليكية في مصر، مع أمناء الخدمة بكنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بالزيتون.

وشارك في الاجتماع، الدكتور القمص أغسطينوس موريس راعي الكنيسة، وبحضور أمناء وخدام كافة الأنشطة الرعوية بالكنيسة.

وبدأ الاجتماع بسماع لخبرات بعض الخدام وتجاربهم ومواقفهم الحياتية خلال الفترة الماضية في كيفية التعامل مع وباء فيروس كورونا، بالإضافة إلي رؤيتهم المستقبلية للخدمة.

وألقى الأنبا باخوم كلمة لخدام الأنشطة، تحدث فيها عن صعوبة العودة إلى الحاياة كما كانت قبل زمن فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه من الممكن العودة لفعل نفس الأشياء ولكن بطريقة أخرى.