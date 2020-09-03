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الرئيس يخصص 47 فدانا لإقامة محطة صرف صحي في مطروح

كتب:

محمد مجدي
10:45 ص | الخميس 03 سبتمبر 2020
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم، قرارا جمهوريا للرئيس عبدالفتاح السيسي، حمل رقم 465 لسنة 2020، بإعادة تخصيص 47 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية الساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح لصالح القوات المسلحة.

جاء ذلك بناءً على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وبعد موافقة مجلس الوزراء على القرار.

وبموجب "القرار الجمهوري"؛ فستستخدم الأرض في إقامة محطة صرف صحي، ومنطقة إدارية، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

وأمر الرئيس بإيداع حوافظ بالأبعاد والمساحات التفصيلية للمساحة المبينة بمأمورية الشهر العقاري.

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