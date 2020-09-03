السيسي يوافق على منحة من "البنك الدولي" لمصر

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم، قرارا جمهوريا للرئيس عبدالفتاح السيسي، بالموافقة على خطاب الاتفاق بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن تقديم الصندوق الاستئماني لبناء القدرات الإحصائية منحة لمصر.

وتبلغ قيمة المنحة 159 ألفا و420 دولارا أمريكيا، ومن المقرر أن توجه إلى دعم إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية الأولى لتطوير الإحصاءات.

كان مجلسا النواب والوزراء وافق على تلك الاتفاقية، بعد توقيعها في القاهرة بتاريخ 17 ديسمبر الماضي مع التحفظ بشرط التصديق، وهو ما يجرى عبر اتخاذ إجراءات قانونية ودستورية بشأن موافقة مجلسي النواب والوزراء على الاتفاقيات الدولية.

وبموجب قرار لوزير الخارجية سامح شكري، نُشر بالجريدة الرسمية اليوم، سيسري العمل بخطاب المنحة اعتباراً من 24 يوليو الماضي.