عزل 3 أعضاء هيئات قضائية بـ"قرار جمهوري" في أسبوع واحد

3 قرارات رئاسية أصدَرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال أسبوع واحد، قضت بعزل 3 من أعضاء الهيئات القضائية بعضهم لأحكام تأديبية بعزل نائب بمجلس الدولة، واثنين آخرين بغير الطرق التأديبية وهما لاثنين من معاوني النيابة العامة الذين لم يمر عام كامل على تعيينهم.

آخر هذه القرارات كان القرار الذي حمل رقم 472 لسنة 2020، ونُشر في عدد الجريدة الرسمية، والمنوط بوزير العدل بتنفيذه وهو بعزل محمد السيد عبدالحليم السيد، النائب بمجلس الدولة، من وظيفته.

نص القرار الأخير، جاء استنادًا إلى حكم مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة الصادر في 15 يونيو 2020 في الدعوى التأديبية رقم 9 لسنة 66 ق- تأديب.

قرار جمهوري قبل أيام بفصل معاوني نيابة عامة من عملهما

يأتي ذلك بعد 7 أيام من قرار جمهوري آخر، حمل رقم 463 لسنة 2020 بفصل محمد ناصر فوعود معاون النيابة العامة من عمله بغير الطريق التأديبي.

فيما جاء القرار الآخر رقم 464 لسنة 2020، بفصل أحمد رضا رخا معاون النيابة العامة من عمله.