شركات السياحة: الشكل المعتاد لموسم العمرة سيتغير بوجود كورونا

45 يوما مضت على الموعد المعتاد لبدء موسم العمرة، الذي يبدأ سنويا عقب انتهاء موسم الحج، لكن السلطات السعودية لم تصدر حتى الآن أي قرار بشأن موعد موسم العمرة لهذا العام، ما يطرح تساؤلا مهما، عما إذا كان المصريون سيؤدون العمرة هذا العام أم لا؟، وسط توقعات من خبراء سياحة، بأن يقام موسم العمرة هذا العام بشكل رمزي.

ورغم إصدار وكالة شؤون المسجد الحرام السعودية أمس الأول، الخطة المقترحة حال فتح الطواف والعمرة في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع تفشي فيروس كورونا، إلا أنّ إقامة رحلات العمرة هذا العام يظل أمر غامض، كما أنّ موعد بدئها يظل في علم الغيب.

وقال باسل السيسي نائب رئيس غرفة شركات السياحة، لـ"الوطن"، إنّ تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بالعالم، وظهور موجة ثانية منه، وعدم وجود علاج أو مصل له حتى الآن، ينبئ بأنّ العام الحالي لن يشهد عودة رحلات العمرة للموسم الجديد بشكلها المعتاد كما كان في السنوات الماضية، ما يعني أنّ شكل تنظيم المناسك سيتغير من حيث الأعداد ونوعية الفنادق المقرر أن يقيم بها المعتمرون.

تنظيم العمرة بشكل "رمزي"

من جانبه، قال علاء الغمري عضو مجلس ادارة غرفة شركات السياحة، إنّ موعد بدء موسم العمرة لهذا العام في علم الغيب: "إذا لم يتم إيجاد مصل أو علاج لفيروس كورونا المستجد الفترة الحالية، فموسم العمرة هذا العام سيكون بشكل رمزي أسوة بما تم في الحج، وستمنح كل دولة بضعة آلاف من التأشيرات طوال الموسم".

ولفت إلى أنّ الحفاظ على حياة المعتمرين والمواطنين دون النظر لأي أمور أخرى، في مقدمة أولويات المملكة العربية السعودية، موضحا أنّ الشركات المصرية جاهزة لتنظيم برامج العمرة لهذا العام، واتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تكفل عدم إصابة أي من المعتمرين المصريين بهذا الفيروس.

رحلات العمرة تبدأ في يناير المقبل

بدوره، توقع إيهاب عبدالعال، أمين صندوق غرفة شركات السياحة السابق، وفقا للموجة الثانية من فيروس كورونا، بدء موسم العمرة لهذا العام خلال يناير المقبل، ما يعني أنّ الموسم سيكون مقصورا على أشهر رجب وشعبان ورمضان فقط، فضلا عن قصر موسم العمرة على 3 أشهر فقط، ما يقلل أعداد المعتمرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.