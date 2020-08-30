السياحة: الجهات السعودية بدأت في رد مستحقات العمرة للشركات المصرية

قالت غادة شلبي، نائب وزيرالسياحة والآثار لشؤون السياحة، إن الجهات السعودية بدأت في رد مستحقات شركات السياحة المصرية عن قيمة برامج العمرة الملغاة للعام الماضي 1440 هجريا.

وأضافت لـ"الوطن" أن هناك تنسيقا مصريا سعوديا كبيرا لسرعة رد تلك المبالغ إلى الشركات في أقرب وقت.

ومن جهته قال علاء الغمري، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إن قيمة مستحقات الشركات السياحية لدى الجهات السعودية تبلغ نحو 100 مليون ريال سعودي، وتابع أن تلك المستحقات تشمل قيمة تأشيرات العمرة التي تم الغاءها فبراير الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، إضافة إلى عدد من الخدمات الأخرى وحجوزات الفنادق بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار الغمري إلى أن موسم العمرة للموسم الجديد والذي كان مقررا بدايته بعد موسم الحج الماضي مباشرة "في علم الغيب"، حيث أن السلطات السعودية لم تحدد حتى اليوم ضوابط الموسم أو موعد بدايته، موضحا أنه إذا لم يتم إيجاد مصل أو علاج لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الفترة الحالية فإن موسم العمرة لهذا العام سيكون بشكل رمزي أسوة بما تم في الحج وستمنح كل دولة بضعة آلاف من التأشيرات طوال الموسم، لافتا إلى أن السعودية تضع الحفاظ على حياة المعتمرين والمواطنين في مقدمة أولوياتها دون النظر لأية أمور اقتصادية أخرى.

وأوضح الغمري أن الشركات المصرية جاهزة لتنظيم برامج العمرة لهذا العام واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية التي تكفل عدم إصابة أيا من المعتمرين المصريين بهذا الفيروس، منوها إلى أن غالبية الشركات العاملة بالسياحة الدينية متوقف عملها حاليا نظرا لعدم وجود برامج عمرة حاليا.

وكانت وزارة السياحة والآثار قد تلقت مئات الشكاوى من مواطنين لم يستردوا من شركات السياحة قيمة برامج العمرة الملغاة رغم انهم قاموا بدفع كامل ثمنها للشركات.