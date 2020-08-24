الشركات السعودية تستعد لرد 100 مليون ريال عن العمرة الملغاة على دفعات

قال علاء الغمري عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إنّ شركات السياحة المصرية لم تتحصل حتى اليوم على مديونياتها لدى الجهات السعودية عن قيمة تأشيرات العمرة الملغاة وحجوزات الفنادق بمكة والمدينة وبعض الخدمات الأخرى، والمقدرة بنحو 100 مليون ريال سعودي.

وأصدرت المملكة العربية السعودية قرارا بنهاية شهر فبراير الماضي، بتعليق موسم العمرة وإيقاف استصدار التأشيرات الخاصة بالعمرة بسبب فيروس كورونا المستجد، ما أدى لإلغاء سفر نحو 15 ألف مصري كانوا متجهين لأداء العمرة خلال شهر رجب، فضلا عن نحو 200 ألف خلال شهري شعبان ورمضان.

وأضاف الغمري، لـ"الوطن"، أنّ غرفة شركات السياحة طلبت هذا الأسبوع من الشركات التي لديها مستحقات لدى الجهات السعودية عن موسم العمرة لعام 1441 هجريا المنصرم، إفادتها بالوضع الحالي للمستحقات التي لم تسترد حتى الآن، إذ إنّ الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية تعمل حاليا على رد دفعات من المستحقات لبعض الشركات السياحية.

ولفت عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إلى إيداع بعض من مبالغ المديونيات في المحفظة النقدية للشركات المصرية بالسعودية، لكن لم يتم تحويلها لحساباتها بالبنوك المصرية حتى الآن، لافتا إلى أنّه قد يتم إرجاء بعض المبالغ لحجوزات العمرة للعام الحالي، وهناك اتصالات متواصلة مع الجهات السعودية للعمل على سرعة إجراء التحويلات.

وتلقت وزارة السياحة مئات الشكاوى من المواطنين الذين تم إلغاء سفرهم للعمرة خلال شهر رجب الماضي بسبب جائحة كورونا، وعددها نحو 15 ألف مواطن لعدم حصولهم حتى الآن على قيمة البرامج الملغاة التي دفعوها بالكامل، وتنوعت الشكاوى بين مواطنين لم يستردوا أي مبالغ إلى الآن، وآخرين تحصلوا على أجزاء منها إلا أنّهم مستاؤون من المهلة التي أعطتهم إياها شركات السياحة لإعطائهم باقي المبلغ.