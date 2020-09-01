محافظ البحر الأحمر: المخالف سيتحمل تكلفة الإزالات "ثمن اللوادر"

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إن إزالة المخالفات ستكون على حساب المخالف، حيث سيدفع ثمن اللوادر ومختلف المعدات.

وأضاف "حنفي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد": "نعمل بروح فريق العمل ومن ثم فإنه لا يوجد أي معترض على الإزالات، كما أننا نحذر المخالفين قبل التوجه إلى إزالة المخالفة بأشهر".

وتابع: "بعدما نوفر السكن للأهالي فإننا نزيل بعدها تماما المخالفات، والمتعدين على أراضي الدولة لا يدفعون ضرائب أو كهرباء.. واخدنها بلطجة، ونوفر مشروعات للشباب في أماكن المخالفات التي جرى إزالتها، والمواطن الملتزم يجب أن يكون سعيدًا لأن الدولة تطبق القانون".

وأشار محافظ البحر الأحمر إلى أن الأموال التي تُحصل من قيمة التصالح على مخالفات البناء، ستضاف إلى خزانة الدولة، لترجع إلى المواطن مرة أخرى في صورة خدمات.