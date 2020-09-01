محافظ البحر الأحمر: نسبة الإشغال السياحي بالفنادق 70%

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إنه جرى إنفاق أكثر من مليار جنيه مصري، لتشغيل محطات المياه في مدينة الغردقة وتركيب الروافع وتطوير شبكة الصرف الصحي.

وأضاف "حنفي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، أنه جرى تدشين مدن جديدة بديلة للعشوائيات إلى جانب مشروع الإسكان الاجتماعي، لافتًا إلى أن الأموال التي تحصلها الدولة من التصالح على مخالفات البناء ستعود إلى المواطنين مرة أخرى، لكن في صورة خدمات.

وحول حركة السياحة في المحافظة، قال اللواء عمرو حنفي: "مستمرون في الالتزام بنسبة 50%، وقد وصلت نسبة الإشغال السياحي للفنادق في المحافظة إلى نحو 70%".