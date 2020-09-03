إحلال وتجديد مبنى العزل بحميات المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى الحميات، اليوم، ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لتأهيل وتطوير مستشفيات الحميات والصدر على مستوى الجمهورية، التي بدأت في مايو الماضي وتجري على 3 مراحل، لرفع كفاءة الخدمات عبر إمدادها بأجهزة التنفس الصناعي، تزامنًا مع تدريب الأطقم الطبية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، واللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة.

وتفقد المحافظ أعمال التطوير التي شملت شبكة الغاز وزيادة عدد الأسرة والطاقة الإستيعابية ورفع كفاءة الإنشاءات بالمستشفى، وسيترتب على ذلك إضافة 24 سريرً، وإحلال وتجديد قسم العزل وإضافة مصعدين أحدهما بالمبني العام والأخر للمبنى الثاني، حيث تتكون المستشفى من 3 مباني.

وأكد المحافظ أن تحسين ورفع كفاءة الخدمة الصحية في كافة القطاعات الطبية تأتي في مقدمة إهتمامات الدولة، من خلال تطبيق أفضل معايير الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا حرصه الدائم على دعم المنظومة الصحية بكل قطاعاتها، ورفع كفاءة وجودة الخدمات الطبية المقدمة لأهالي المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أهمية تجهيز مستشفيات الصدر والحميات، لاسيما فى المرحلة الراهنة، التي تتطلب إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإستعداد للموجة الثانية لجائحة "كورونا"، بما يضمن تحجيم عملية إنتشاره بين المواطنين، حفاظا على سلامتهم وأرواحهم، وفى الوقت نفسه إتخاذ ما يلزم من إجراءات لإستيعاب جميع الأعداد المصابة به، وتوفير أماكن للعزل الصحي تضم كافة الإمكانات.