تعاون بين جامعة بني سويف و"تعليم الكبار" لمحو الأمية

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، موافقة مجلس الجامعة على توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وذلك لمحو الأمية داخل المحافظة.

جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

وأكد رئيس الجامعة أن قضية الأمية تعد أحد أهم القضايا التي تعوق عملية التنمية في مصر، لذا أصبحت الحاجة ملحة للاعتماد على الشباب للقضاء عليها، حيث يجري تنفيذ المشروع من خلالهم لمحو الأمية في القرى والأحياء ومراكز المحافظة تحت إشراف الأساتذة المتخصصين بالجامعة والمشاركين في المشروع وبالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار للإعلان عن آليات فتح فصول محو الأمية ومتابعة المتخرجين من الفصول.