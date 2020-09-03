محافظ بني سويف يراجع ختام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ختام أعمال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020 التي انطلقت "يوم السبت 22 أغسطس الماضى واختتمت اليوم الأربعاء، حيث أدى الطلاب الامتحانات في مادة الأحياء لشعبة طلاب علمي علوم والإستاتيكا لطلاب علمى الرياضيات والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

واطمأن المحافظ، من خلال تواصله مع وكيل وزارة التربية والتعليم على الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بتنظيم عملية الدخول، وتسليم المستلزمات الوقائية للطلاب، التأكد من ارتدائها بالشكل السليم.

وراجعت وكيل الوزارة إستخدام الكشف عن درجات حرارة الطلاب قبل دخولهم اللجان وتسليم ورق الأسئلة وكراسات الإجابة، مع الإلتزام بالمسافات البينية والتباعد الاجتماعي داخل اللجنة الواحدة، والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة.

وأشارت وكيلة الوزارة، إلى توجيهات محافظ بني سويف بالمتابعة الميدانية للجان على مستوى إدارات التعليم، والتأكيد على تطبيق جميع الإجراءات القانونية ضد أية حالات غش يتم ضبطها، مع الاهتمام النظافة العامة داخل اللجان وخارجها بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورصد أية مخالفات أولاً بأول لسرعة تلافيها، مؤكدة أنه تم الاستعداد لاجراء الإمتحانات امتدادا للاستعدادات السابقة لامتحانات الدور الأول.

جدير بالذكر أن العدد الإجمالي للطلاب المتقدمين لامتحان الدور الثاني 3130 طالباُ وطالبة موزعين على 7 لجان بمدن المحافظة "مدرسة السيدة عائشة الثانوية بنات بمدينة بني سويف، والواسطى الثانوية التجارية، والشهيد عصام سالم الثانوية بالفشن، وببا الثانوية المشتركة، جابر جاد الثانوية بناصر، واهناسيا الإعدادية، الشهيد عبد الحميد عبد الحفيظ الثانوية بسمسطا".