إصابة 4 بينهم سيدة في تصادم نقل بـ"توك توك" في بني سويف

أصيب 3 شباب وسيدة بإصابات بالغة، في حادث تصادم بين سيارة نقل ومركبة "توك توك"، على طريق "بني سويف - الفيوم" الجديد، اليوم الأربعاء، أمام قرية "نعيم" بدائرة مركز بني سويف، وتم نقل المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطاراً من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع تصادم وسقوط عدد من الإصابات، فتم الدفع بسيارتي إسعاف، بمعرفة مرفق إسعاف بني سويف، لنقل المصابين إلى المستشفى التخصصي.

وتبين أن المصابين هم "محمد عرفة صالح عبدالحميد"، 20 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم، و"صفاء محمد عبدالعظيم"، 45 سنة، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، و"إسلام ناجي فرج محمد"، 20 سنة، مصاباً باشتباه كسر في القدم اليسرى، و"زين محمد شحاتة"، 38 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالذراع اليمنى، وجميعهم يقيمون بقرية "الشيخ علي بهلول"، بدائرة مركز بني سويف.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللأزمة.