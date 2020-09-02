محافظ بني سويف يبحث تعظيم التعاون الاستثماري مع سفير كوريا الجنوبية

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف "هونج جين ووك" سفير دولة كوريا الجنوبية، اليوم، على رأس وفد لبحث سبل التعاون في مجال الاستثمار الذي يعود بالنفع على الشعبين الصديقين.

وقال محافظ بني سويف، إن العلاقة مع كوريا الجنوبية لها أبعاد وعوائد اقتصادية كبيرة على الشعبين، خاصة وأن الفترة الحالية تشهد تقدمًا وتطورًا ملحوظًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يخص العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيدًا بالخطوة الهامة التي نفذتها شركة "سامسونج الكورية" بضخ استثمارات جديدة في مصر قيمتها 70 مليون دولار، ولفت إلى أن المحافظة لديها من المقومات والموارد والميزات النسبية مايؤهلها لأن تكون منطقة جذب لمزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصةً بعد تنفيذ سلسلة من المشروعات القومية في قطاعات حيوية خلال 6 سنوات ماضية وعلى رأسها البنية التحتية.

واستعرض المحافظ الإستراتجية التنموية للمحافظة الهادفة لاستثمار الموارد التي تمتلكها في السياحة والصناعة بمختلف أنواعها، مشيرا إلى توافر ثروة طبيعية، ومزارات أثرية، تشمل كافة العصور، حيث توجد منطقة واحة ميدوم الأثرية، التي تضم هرم ميدوم، وهو من أقدم مجموعة أهرامات تم الكشف عنها، وكهف سنور، من أندر 3 محميات طبيعية على مستوى العالم، متمنيًا أن تكون محافظة بني سويف ضمن البرنامج السياحي للمواطن الكوري، والشركات الكورية المستثمرة في ذلك القطاع.

وخلال اللقاء بحث المحافظ مع سفير كوريا الجنوبية إمكانية ضخ استثمارات كورية في صناعة السيارات صديقة البيئة، مؤكدا أن مقومات المحافظة الحالية تُسهم في نجاح مثل هذا النوع من الاستثمار، خاصة وأن كوريا الجنوبية من الدول التي تعمل بقوة على الدخول في هذا المجال، مشيرا إلى توجيهات القيادة السياسية التي تترجمها الدولة ضمن رؤية مصر 2030 نحو التوجه إلى الطاقة الصديقة للبيئة.

وأعرب السفير الكوري عن شكره وتقديره لحفاوة الإستقبال، مؤكدا أن العلاقة بين الدولتين تشهد تنوعا في العديد من المجالات، وتضم محافظة بني سويف شركة سامسونج، والجامعة التكنولوجية التي تُعد من أهم ثمار التعاون النوعي بين البلدين، وأشار إلى حرص بلاده على مزيد التعاون الذي يعود بالنفع على الشعبين.

ضم الوفد كل من: كيم دونج جون رئيس القطاع الاقتصادي، كوون ينجمن سكرتير ثاني بالسفارة الكورية، و أوه يوون كام مدير الوكالة الكورية للتعاون الدولي، ومن الجانب المصري حضر اللقاءمن المحافظة كل من : الدكتور عاصم سلامة وبلال حبش نائبي المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، والدكتور سيد عبد الخالق رئيس الجامعة التكنولوجية، و نهى محمد مدير التعاون الدولي بالمحافظة، والدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية.