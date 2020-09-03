ضبط 214 كيلو لحوم فاسدة ومذبوحة خارج المجازر في المنيا

ضبطت مديرية الطب البيطري بالمنيا، 214 كيلو لحوم بلدية قبل بيعها وتداولها بالأسواق، من خلال تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم على مستوى مراكز المحافظة، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ومديرية التموين ومباحث التموين والجهات المعنية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، باستمرار الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم ومحلات الجزارة، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة بهدف تشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم، والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصا على سلامة وصحة المواطنين، والقضاء على الغش التجاري.

من جانبه أوضح دكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن الحملات شملت المرور على مراكز (مغاغة – ديرمواس – المنيا – العدوة).

وأضاف أنه جرى تحرير 11 مخالفة، تشمل ضبط 214 كجم لحوم منها 59 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، و155 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي.