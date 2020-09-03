وزيرة التجارة تعلن انضمام 34 شركة مصرية جديدة لاتفاقية "الكويز"

أكّدت السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على زيادة الصادرات المصرية للسوق الأمريكية، باعتباره أحد أهم الأسواق المستقبلة للمنتجات المصرية على مستوى العالم، مشيرةً إلى دعم الوزارة الكامل لكل المصدرين للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر ومختلف الأسواق والتكتلات الاقتصادية العالمية الأمر الذي يسهم في إحداث طفرة بمعدلات التصدير.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التجارة، بفعاليات الندوة التي نظمتها وحدة المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز" برئاسة الدكتور أشرف الربيعي وذلك بمناسبة انضمام 34 شركة جديدة للاستفادة من المزايا التفضيلية التى تتيحها اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز" للنفاذ إلى السوق الأمريكية

وأشارت جامع، إلى أنَّها وجهت جميع أجهزة الوزارة المعنية لفتح قنوات للتواصل المباشر مع الشركات المصدرة بهدف مساندتها وإزالة المعوقات والتحديات التي تواجهها، لافتةً إلى أهمية إستفادة المصدرين من الخدمات التي يتيحها جهاز التمثيل التجارى ومكاتبه المنتشرة بعدد كبير من العواصم والمدن الرئيسية في العالم بهدف استغلال كل الفرص التصديرية التي يتيحها الجهاز بمختلف الأسواق العالمية.

ارتفاع صادرات مصر لأمريكا العام الماضي بمعدل 31% لتصل لـ2.1 مليار دولار

وقالت وزيرة التجارة، إنَّ الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت خلال العام الماضي بمعدل 31% لتصل إلى 2.1 مليار دولار مقارنة بنحو 1.6 مليار دولار خلال عام 2018.

وشارك في الندوة الدكتور ياسر قرني، المستشار التجاري بجهاز التمثيل التجاري والدكتور هاني قسيس رئيس شركة مصر للصناعة والتجارة "مينترا"، إلى جانب ممثلين عن الشركات.

وأوضحت جامع، أنَّ انتشار فيروس كورونا المستجد يمثل تحدياً كبيراً أمام الصادرات المصرية للنفاذ للأسواق الخارجية ومن بينها السوق الأمريكي، مشيرةً إلى أنَّ هذه التحديات تخلق فرصاً حقيقية أمام الشركات المصرية الراغبة في التصدير خاصةً في ظل الميزات التنافسية التي يتمتع بها المنتج المصري لدى المستهلك الأمريكي.

ومن جهته، أوضح الدكتور أشرف الربيعي، رئيس وحدة المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز"، أنَّ عدد الشركات المنضمة مؤخراً للاستفادة من مزايا اتفاقية الكويز يبلغ 34 شركة ويصل إجمالي استثماراتها إلى مليار جنيه، منها استثمارات أجنبية مباشرة تعمل في السوق المصرية (صينية، هندية، لبنانية، تركية) وبعضها استثمار مصري أجنبي مشترك، مشيراً إلى أن هذه الشركات تعمل فى مجالات الملابس الجاهزة والمنسوجات والسلغ غذائية والمنتجات الجلدية.

مصر بالمرتبة 20 بقائمة أكبر الدول المصدرة للملابس لأمريكا بـ1.15 مليار دولار في 2019

وأشار إلى أنَّ صادرات مصر للسوق الأمريكية في إطار اتفاقية الكويز بلغت خلال الفترة من عام 2005 حتى عام 2019 نحو 12 مليار دولار، كما تأتي مصر في المرتبة رقم 20 في قائمة أكبر الدول المصدرة للسوق الأمريكي في منتجات الملابس الجاهزة بإجمالي مليار و15 مليون دولار خلال عام 2019، لافتاً إلى أن مصر تحتل المرتبة الرابعة كأكبر مصدر للبنطلونات للسوق الأمريكي حيث تستورد الولايات المتحدة الأمريكية سنوياً ملابس جاهزة ومنسوجات بإجمالي 115 مليار دولار.

ونوه إلى أنَّ وحدة الكويز تقوم بجهود كبيرة لزيادة نفاذ الصادرات المصرية للسوق الأمريكي في إطار خطة عمل الوحدة والتي تتضمن زيادة عدد المستفيدين من اتفاقية الكويز، وزيادة نوعيات السلع المصدرة، لافتاً إلى أنَّ الملابس الجاهزة والمنسوجات تمثل 98% من المنتجات التي يتم تصديرها من خلال هذه المناطق.

وأوضح أنَّ وحدة الكويز تتواصل وتنسق أيضاً مع الشركات العالمية بهدف تشجيعها على الاستيراد من مصر ومن بينها عدد من كبريات الشركات الأمريكية في مجال الملابس الجاهزة والمنسوجات والأحذية، فضلاً عن عقد اجتماعات وفعاليات مع ممثلي أطراف الاتفاقية بهدف التوسع فى المناطق التابعة للكويز الأمر الذي يسهم فى إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الشركات المصرية للاستفادة من مزايا الاتفاقية ومن ثم زيادة معدلات التصدير.

وبدور، قال الدكتور ياسر قرني المستشار التجاري بجهاز التمثيل التجاري، إنَّ هناك فرصة كبيرة للصادرات المصرية للنفاذ للسوق الأمريكية، وذلك في إطار اتفاقية الكويز "QIZ)" ونظام الأفضليات المعمم للمزايا "GSP"، مشيراً إلى أنَّ جهاز التمثيل التجاري يؤدي دورًا مهمًا لخدمة مجتمع المصدرين حيث يسهم في توفير المعلومات التصديرية وإعداد الدراسات التسويقية وتوفير الفرص التصديرية وتذليل العقبات وحل المشكلات، إضافة إلى توفير قوائم المستوردين وتوعية المصدرين بمزايا الاتفاقيات التجارية المختلفة.

واستعرض الدكتور هاني قسيس رئيس شركة مصر للصناعة والتجارة "مينترا" قصة نجاح الشركة في التصدير للسوق الأمريكية وتحقيق زيادة سنوية بنسبة وصلت إلى 700% وذلك من خلال الاستفادة من المزايا التي أتاحتها اتفاقية الكويز، مشيراً إلى أنَّ الشركة تتعاون مع كبريات شركات التسويق وتجارة التجزئة العالمية في تسويق منتجاتها بالسوق الأمريكية وعلى رأسها شركتي وول مارت وأمازون.

وأشار إلى أهمية تحقيق المزيد من التعاون والتكامل الصناعي وتبادل المعلومات والخبرات بين مختلف الشركات المصدرة للولايات المتحدة بهدف زيادة صادراتها لهذا السوق المهم.