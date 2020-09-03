إقبال كبير على التصالح في مخالفات البناء بكفر الشيخ

تشهد المراكز التكنولوجي بمراكز ومدينة محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، إقبالاً كبيرا من المواطنين، لتقديم طلبات التصالح.

وتابع محافظ الإقليم، استقبال المواطنين الراغبين في جدية التصالح في مخالفات، واستمرار العمل بالمراكز والتسهيل على المواطنين الجادين في التصالح في البناء لتقنين أوضاعهم.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن المراكز التكنولوجية شهدت اقبالاً كبيراً من المواطنين، موجهاً رؤساء المدن والمراكز بتفقد المراكز التكنولوجية والاستماع للمواطنين، مؤكداً أهمية استفادة المواطن الجاد من قانون التصالح في مخالفات البناء لكي يحسن ويقنن من وضعه من خلال دفع قيمة 25% من المبلغ المحدد للتصالح في المخالفة كجدية للتصالح، وبخاصة بعد تمديد مهلة التصالح حتى 15 سبتمبر المقبل، وكذا بعد نسبة التخفيض التي تراوحت ما بين 25% لـ 40%.

وأشاد بوعي أهالي المحافظة، لرغبة المخالفين في التصالح مع الدولة، وتقنين وضعه، والاستفادة من الفرصة التي منحتها الدولة له، في التصالح في المخالفات، ومستفيداً بنسبة التخفيض.