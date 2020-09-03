القانون يتيح التقدم بطلب التصالح سواء لمالك العقار أو اتحاد الشاغلين

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020 والتي تنتهي مدته بنهاية الشهر الجاري، مراحل التصالح وتتمثل في:

خطوات تقديم طلب التصالح

تقديم الطلب والمستندات المطلوبة وسداد رسم الفحص ومبلغ جدية التصالح، ودراسة طلب التصالح لإصدار القرار بالقبول أو الرفض، وتحديد المبالغ المالية المطلوبة وفقا لسعر المتر في كل منطقة، وحال قبول طلب التصالح يتم الدفع نقدا أو بالتقسيط، والتأكد من طلاء كل الواجهات.

من يقدم طلب التصالح؟

وأشار إلى أن القانون يتيح لأي من الأطراف التقدم بطلب التصالح سواء مالك العقار أومالك الوحدة أو اتحاد الشاغلين حيث سمح القانون التقدم بالطلب وسداد قيمة جدية التصالح على أن يقدم المستندات الدالة على صفته وفقا للمادة 3 من اللائحة التنفيذية للقانون، وبعدها تسقط عن العقارات أو الشقق المقدم بشأنها طلبات التصالح أي محاضر محررة من الجهة الإدارية.

رسم فحص طلب التصالح

وفيما يتعلق برسم الفحص، حدد القانون قيمة رسم فحص الطلب المقدم للتصالح حيث تتراوح قيمة رسم الفحص ما بين 500 جنيه للمدن و125 جنيهًا للقرى وتوابعها وحتى 5 آلاف جنيه لكل منهما وذلك وفقًا لمساحة مسطح الأعمال المخالفة، وبعدها يعقب إيداع مبلغ جدية التصالح قيام اللجان المشكلة بتقييم المخالفات للإعلان عن القيمة المحددة لكل مخالف وسيتم.

يذكر أن مجلس الوزراء أقر آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء نهاية سبتمبر الجاري.