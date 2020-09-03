حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني على مسرح النافورة السبت

يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني، حفلا بقيادة المايسترو ناير ناجي، ومشاركة السوبرانو داليا فاروق، في الثامنة مساء السبت 5 سبتمبر على مسرح النافورة.

وتضمن البرنامج عددا من الأعمال الموسيقية الكلاسيكية لكبار المؤلفين، بينها سيرينادا لموتسارت، كوشيرتو برفيدو لـ بيتهوفن، إلى جانب صور من المعرض لمودست موسورسكي التى تعد احدى الايقونات الكلاسيكية فى فن الوصف الموسيقى حيث استلهمها من معرض تشكيلى اقامته أكاديمية الفنون في سان بطرسبرج عام 1874 للفنان فكتور هارتمان واستخدم المفردات الموسيقية في التعبير عن مضمون اللوحات .يشار ان مودست موسورسكي مؤلف موسيقى روسى ولد عام 1839 بمقاطعة بسكوف لعائلة ثرية وتلقى أول دروسه الموسيقية على يد والدته وعمره ستة اعوام ، تميز بثراء الخيال مما ادى الى غزارة انتاجه الفنى كما آمن بالإلهام الفطري للموسيقي ولذلك تحررت اعماله من القوالب والصيغ التقليدية ، امتلك الأدوات الفنية لوضع أسس الموسيقى الروسية الحديثة وظهر في أعماله تأثره بتاريخ وفلكلور بلاده ، ترك بعد وفاته العديد من المؤلفات غير المكتملة التي تعهدها أصدقاؤه من الموسيقيين الذين عاصروه وكان ابرزهم ريمسكى كورساكوف الذي اكمل الكثير منها لتخرج الي النور بعد بضعة اعوام من وفاته فى 1881 .