مرشح "مستقبل وطن" بمطروح يُشارك في مباراة للصم والبكم

عقد مرشح "مستقبل وطن" بمطروح "رزق علواني" لقاءً مع مجموعة من الرياضيين ورؤساء الأندية، ضمن خطته للدعاية الانتخابية قبل ايام من جولة الإعادة لمجلس الشيوخ؟

والتقى مرشح الحزب مع الرياضيين على أحد المقاهى بوسط المدينة، في حضور "صقر الدربالي" رئيس نادي الترسانة بمطروح، والكباتن "بازوكا، حمد، ناجي، وإدريس" ولفيف من الرياضيين والحكام، وتناولت الجلسة جميع القضايا التي تهم الرياضة فى مطروح من كرة القدم وكافة الألعاب الأخرى.

وتوجه المرشح إلى مركز شباب مطروح وشارك فى حضور نهائيات دوري مركز الشباب لكرة القدم للصم والبكم على مستوى الجمهورية، التي فاز فيها فريق منتخب البحيرة للصم والبكم، وجلس فى المدرجات معلنًا دعمه لذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة فى مطروح.

جدير بالذكر أن دائرة مطروح يتنافس بها مرشح حزب مستقبل وطن رزق علوانى ضد مرشح حزب النور صابر رفاد، على المقعد الفردي خلال جولة الإعادة المقرر لها يومى 8 و 9 سبتمبر الجاري.