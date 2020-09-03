"مستقبل وطن" ينظم مؤتمرين لدعم مرشحيه في كفر الشيخ

واصل حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، عقد اللقاءات الجماهيرية والمؤتمرات والاجتماعات لدعم مرشحي الحزب في جولة الإعادة بمجلس الشيوخ التي تجرى في الداخل يومي 8 و9 سبتمبر الجاري، حيث عقد المؤتمرين الأول بمركز الرياض والثاني بمركز البرلس.

جاء ذلك بحضور المهندس عبدالحميد دمرداش، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالأمانة المركزية والمهندس فوزى الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة والمحاسب أحمد جعفر، أمين التنظيم بالمحافظة وأشرف ممدوح عبدالونيس وعلي العجواني مرشحي الحزب في جولة الإعادة ونائب مجلس الشيوخ اللواء حسن البحيري، والدكتورة حنان قنديل، أمينة المرأة بالمحافظة.

وطالب المهندس عبدالحميد دمرداش، أهالي الرياض والبرلس بالخروج بكثافة والتصويت لمرشحي مستقبل وطن في انتخابات الإعادة.

وشدد المهندس فوزي الرفاعي، على أهمية الخروج للتصويت في الانتخابات لأن الصوت أمانة بعيدا عن الغرامة وخلافه، مؤكدا أن الذهاب إلى اللجان الانتخابية في حد ذاته انتخاب لمصر واستقرارها.

من جانبه أشار المحاسب أحمد جعفر، أمين تنظيم الحزب بالمحافظة إلى أن مشاكل الفلاحين والصيادبن بالبرلس سيتم حلها وفقا للإمكانات المتاحة من خلال جهود الحزب ونواب المحافظة.