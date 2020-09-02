لقاءات جماهيرية لدعم مرشحي "مستقبل وطن" في إعادة "الشيوخ"  

كثف حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، لقاءاته الجماهيرية بجميع المراكز والمدن، قبل أيام من جولة الإعادة المقررة يومي ٨ و٩ سبتمبر المقبلين.

جاء ذلك تحت إشراف المهندس فوزي الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة، والمحاسب أحمد جعفر، أمين التنظيم، ففى مركز قلين، عقدت أمانة الحزب لقاءً جماهيريًا موسعًا، بحضور أمين الحزب، ونائب "الشيوخ" الفائز عن القائمة الوطنية، المهندس عز الدين جودة، إلى جانب المرشحين "أشرف ممدوح عبد الونيس، وعلى العجوانى".

وخلال كلمته، أكد المهندس فوزي الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة، أن أعضاء الحزب فى محافظة كفرالشيخ، يدعمون ويساندون مرشحي الحزب، وطالب أبناء المحافظة بالمشاركة الفاعلة لدعم ومساندة الدولة المصرية.

وأضاف «الرفاعي» أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تسير على الطريق الصحيح نحو استكمال مؤسساتها التشريعية والاستمرار في مسيرة النهوض بالوطن وظهر ذلك جليًا من خلال المشروعات العملاقة التى أقيمت فى كل مكان على أرض مصر.

من جانبه، قدم النائب عز الدين جودة، عضو مجلس الشيوخ، الشكر لقيادات الحزب وأهالي مركز قلين والمحافظة، لدعمهم مرشحي الحزب بكل إخلاص، مؤكدًا أنه سيبذل أقصى ما في وسعه لخدمة الوطن والمواطنين، آملًا أن يكون عند حسن ظن الجميع.

كما نظمت أمانة الحزب بمركز دسوق، لقاءً شعبيًا كبيرًا لدعم مرشحي الحزب بالمحافظة، بحضور المهندس عادل النجار، أمين الحزب بمركز دسوق، والمهندس عادل حسنين، أمين الحزب ببندر دسوق، وعصام الخطيب، أمين الحزب بمركز فوه.

وتبادل الحضور الكلمات الحماسية، مؤكدين ثقتهم في اختيارات أهالي المحافظة الذين يتميزون بالإخلاص والوطنية الصادقة، وأن مركز وبندر دسوق، سيحققان أفضل نسبة تصويت لصالح مرشحى الحزب.