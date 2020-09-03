محافظ المنيا يتابع استقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، انتظام عمل المراكز التكنولوجية بمراكز المحافظة، في استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين أوضاعهم وسداد قيمة جدية التصالح، حيث شهدت المراكز التكنولوجية بالمحافظة إقبالاً كبيرًا من المواطنين بمختلف مراكز المحافظة.

وأكد المحافظ أن آخر موعد لسداد مبلغ 25 % جدية تصالح لكل من تقدم بطلب قبل 15/7/2020، هو يوم الثلاثاء الموافق 15/9/2020، وأخر موعد لتلقى طلبات التصالح لمن لم يتقدم حتى الآن هو 30 سبتمبر 2020، وسوف يتم بعدها إنفاذ القانون وتنفيذ الإزالة لكل عقار مخالف على أرض المحافظة.

ووجه المحافظ بتقديم كافة التسهيلات لمساعدة المواطنين في إنهاء الإجراءات في وقت قياسي ودون أية أعباء، بجانب الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية داخل قاعات المراكز التكنولوجية والمدن من خلال إتخاذ كافة أساليب التعقيم والتطهير، وتطبيق التباعد بين المواطنين وإرتداء الكمامة، وتوفير مقاعد زيادة وأماكن مفتوحة.

وأعلن المحافظ أن عدد طلبات التصالح المقدمة وصل إلى 49 ألف طلب من إجمالي 110 آلاف و500 مخالفة تم رصدها، مشددًا على تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الخاصة بالتصدي بكل حسم للتعديات، مشيرًا إلى أن الدولة طرحت العديد من المدن الجديدة ووحدات الإسكان الاجتماعي للمواطنين حتى لا يتم التعدي على الأراضي الزراعية.