عاجل.. الدولار يتراجع قرشا في جميع البنوك

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تراجعًا طفيفًا بقيمة قرش واحد، عقب تراجع طفيف، أمس، بالقيمة نفسها في منتصف التعاملات اليومية، ليباع بـ15.90 جنيه في بنوك "الأهلي المصري، قطر الوطني، بلوم، مصر، الكويت الوطني، العقاري المصري العربي".

وجاء بنك "أبوظبي الأول" الأقل سعرًا لبيع وشراء الدولار، ليباع بـ15.87 مقابل 15.77 جنيه للشراء.

فيما جاءت بنوك مصرف أبوظبي الإسلامي، والاستثمار العربي، الأعلى سعرًا لشراء وبيع الدولار، ليباع بـ15.92 مقابل 15.82 جنيه للشراء.