الكهرباء: 29800 ميجاوات أقصى حمل متوقع للشبكة اليوم

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أقصى حمل متوقع للشبكة مساء اليوم 29800 ميجا وات، وأن الفارق بين المتوقع والمتاح 15000 "ميجا وات" وأن إجمالي الطاقة الكهربائية 665.81 "ج و س".

وأشار الجهاز إلى أن أقصى حمل للشبكة أمس كان 30000 ميجا وات وأدنى حمل كان 23900 ميجا وات.

استخدام الطاقة باسلوب أكثر كفاءة

والاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية وهو عبارة عن مجموعة من الإجراءات أو التقنيات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة دون المساس براحة الأفراد أو إنتاجيتهم واستخدام الطاقة عند الحاجة الحقيقية لها، حيث إن تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها لا يعنى منع استهلاك الطاقة بقدر ما يعنى استخدام هذه الطاقة بأسلوب أكثر كفاءة بما يحد من إهدارها.

مبالغ طائلة سنويًا لتغطية أحمال الذروة

ويتحمل قطاع الكهرباء مبالغ طائلة سنويا لتغطية أحمال الذروة والتى تستغرق فقط عددا محدوداً من الساعات خلال فصل الصيف ولذلك فمن الضرورى تعريف المواطنين على أهمية الترشيد وفوائده لترحيل الأحمال غير الضرورية خارج وقت الذروة، بالإضافة إلى اتباع إرشادات الترشيد في استخدام الإنارة والأجهزة الكهربائية، ما يعود بالنفع على المواطن والدولة.