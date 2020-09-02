اعرف إزاي توفر في الكهرباء لو تكييفك بيدعم تكنولوجيا الانڤرتر

يتساءل العديد من المواطنين عن تقنية الانفرتر التي تعد أحدث تطور للتكنولوجيا فيما يتعلق بالمحركات الكهربائية لكباس التكييف، ويوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك كيفية الاستفادة من تكنولوجيا الانفرتر لتقليل كمية الطاقة الكهربائية المستخدمة في الأجهزة الكهربائية بشكل عام وتكييف الهواء بشكل خاص.

تكنولوجيا الانفرتر هي تكنولوجيا تتيح التحكم في سرعة كباس التكييف، بمعنى أنّه بدلًا من دخول الكباس في مرحلة الإيقاف والتشغيل واستهلاك كهرباء كثيرة، يمكن من خلال الانفرتر تشغيل التكييف على سرعات عالية ومنخفضة، أي يتم تشغيله بالسرعة المطلوبة حسب الحمل، وبذلك يتم التوفير في استهلاك الكهرباء.

وعلى عكس مكيفات الهواء العادية، التي يكون الكباس الخاص بها إما مغلقًا أو قيد التشغيل عندما تعمل بكامل طاقتها وتستهلك الكهرباء الكاملة التي تم تصميمها لاستهلاكها، وعندما تصل الترموستات إلى مستوى درجة الحرارة المحدد، يتوقف الكمبرسور أو الكباس وتستمر المروحة في العمل، وعندما يشعر الثرموستات أنّ درجة الحرارة قد زادت، يبدأ الكباس مرة أخرى في العمل.

لذا فإنّ تكنولوجيا الانفرتر تساعد على الحفاظ على كهرباء المنزل وعدم إهدار الطاقة بشكل كبير ومفرط على عكس الأجهزة الأخرى.