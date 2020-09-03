استرداد 1000 متر مربع من أملاك الدولة وإزالة 6 حالات تعدٍ بأسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه جرى استرداد 1000 متر مربع أملاك دولة خلال حملة مكبرة بقرية المطمر التابعة لمركز ساحل سليم، ضمن الحملات التي تشنها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية؛ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بجميع المراكز والمدن مؤكدًا ضرورة المتابعة المستمرة؛ لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورًا وعدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حزم لأي تعديات تتم على أرض المحافظة.

وأكد اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين، وإحالتهم للنيابة العسكرية عقب تحرير محاضر "جنح طوارئ"، طبقًا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء.

كان اللواء دكتور حسين الحندي السكرتير العام للمحافظة ترأس حملة استهدفت إزالة مخالفات وتعديات على أراضٍ زراعية وأملاك دولة بقرية المطمر بمركز ساحل سليم بمشاركة أسامه سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ونواب ومساعدي رئيس المركز ورؤساء الوحدات القروية ومسؤولي أملاك الدولة والجمعيات الزراعية والحملة الميكانيكية، وقوات الأمن وجرى تنفيذ إزالة لـ6 حالات تعدٍ منها 5 حالات على أملاك دولة، وجرى استرداد 1000 متر مربع وحالة تعدي على أرض زراعية بمساحة نصف قيراط و10 حالات لم يتم إزالتها لسداد جدية التصالح.

ووجه محافظ أسيوط بإستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها في المهد مناشدًا المواطنين سرعة التوجه إلى مقرات المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء قبل 15 سبتمبر القادم وسداد جدية التصالح 25% لتقنين أوضاعهم مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.