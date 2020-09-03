تجديد قرار اعتبار مشروع تطوير "القاهرة – أسيوط" من المنفعة العامة

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، أمس، قرارًا للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حمل رقم 1620 لسنة 2020، باعتبار مشروع تطوير طريق "القاهرة – أسيوط" الصحراوي الغربي ومحاوره في المسافة من تقاطعه مع طريق "القاهرة – الفيوم" الصحراوي حتى مدينة أسيوط بطول 400 كيلو متر، في نطاق محافظات الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، من أعمال المنفعة العامة.

يأتي ذلك بناءً على القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية، وبناءً على تفويض رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء في بعض اختصاصاته، وبناءً على ما عرضه المهندس كامل الوزير، وزير النقل، على رئيس الوزراء.

ونصت المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء، على: "يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعها، وحدودها، وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة، والرسم التخطيطي الإجمالي، والكشوف المرفقة في القرار".

وقال وزير النقل، في المذكرة الإيضاحية للقرار، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارا باعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة في عام 2018، ومر على صدور القرار أكثر من عامين، ما يستلزم تجديده.