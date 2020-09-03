جبر: الاقتراب من المؤسسة العسكرية إعلاميا خط أحمر

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن ورشة العمل التي ينظمها المجلس تطرح تساؤلًا حول "كيف نتناول القضايا المتعلقة بالأمن القومي؟"، موضحًا في كلمته أن هناك قضايا يجب أن يكون الإعلام حذرا في تناولها.

وتابع جبر في كلمته أن "الاقتراب من المؤسسة العسكرية خط أحمر، والعلاقة بين المسلمين والمسيحيين أمن قومي، وستظل مصر بخير طالما ظلت العلاقة في أحسن حالاتها أيضا الخطاب الديني المستنير بخصوص المرأة والأسرة نحتاج لضوابط لعرض صورة الإسلام الصحيحة".

وأكد رئيس الأعلى للإعلام أن علم مصر والنشيد من ثوابت الأمن القومي فضلا عن أن الأرض المصرية لا يمكن التفريط في جزء منها "نحن في مرحلة غير طبيعية تسقط الدول بدون جيوش أو حروب وعن طريق الموبايل" بحسب تعبيره.

ويشارك المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، اليوم في ورشة عمل تحت عنوان: (الإعلام وقضايا الأمن القومي).

يدير الورشة الإعلامى نشأت الديهي عضو المجلس، بحضور عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين وخبراء الأمن، وتناقش الندوة مفهوم الأمن القومي في الدستور والأدبيات المصرية والعالمية، وكذلك محددات الأمن القومي وأبعاده، والمواد الدستورية والقانونية التي تحكم قضايا الأمن القومي، وكيفية تناول وسائل الإعلام المختلفة للقضايا المتعلقة بالأمن القومي.