كرم جبر: أردوغان يحمل كراهية لمصر.. وقواتنا ستحسم المعركة في وقت قياسي

أكد كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الجلسة السرية لمجلس النواب، والموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي، بمثابة جلسة تاريخية، مضيفًا أن المجلس والصحافة والإعلام، يدعمون القوات المسلحة المصرية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن هناك مؤامرة كبرى لحاكم تركيا في جمع الإرهابيين من كل مستنقعات العالم، ليكونوا في ليبيا.

وأوضح أن أردوغان، يحمل الغل والكراهية لمصر، وأتى بكل الإرهابيين، لكن القوات المصرية، قادرة على حسم المعارك في وقت قياسي، مضيفًا أن الرصاص المصري سينغمر بغزارة على الإرهابيين، الذين جاءوا لتأدية مهام قذرة، مشددًا على أن من سيموت منهم، سيصاب بالخزي والعار.