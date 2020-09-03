تعافي طبيب وعلاج 4 ممرضات في "عزل النجيلة" بمطروح

أعلن الدكتور محمد علي، وكيل مديرية الصحة في مطروح، رئيس مجلس إدارة مستشفى عزل النجيلة، تعافي أحمد حسين طبيب بمستشفى حميات مطروح من فيروس كورونا "كوفيد-19".

وقال علي، لـ"الوطن"، إن 4 من أطقم التمريض مصابون ويجرى علاجهم في مستشفى النجيلة، والمخصصة للأطقم الطبية والتمريض، بجانب الحالات الملحة من الإصابات.

وأضاف أن مستشفى النجيلة تكثف جهودها؛ لتقديم الخدمات الطبية المتميزة لجميع المرضى المحتجزين بها والبالغ عددهم 22 مريضًا، وجميعهم حالتهم مستقرة وتستجيب للعلاج.