زين: الهيئات الإعلامية وضعت محددات للتعامل مع قضايا الأمن القومي

قال حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: "نعمل بمنظومة متكاملة بين الهيئات الثلاث فيما يتعلق بالخطوط الحمراء التي تمس كيان الدولة، وظهر ذلك في مواجهة الشائعات التي ظهرت على الساحة الإعلامية" بحسب تعبيره.

وتابع زين في كلمته بورشة العمل التي نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن الأمن القومي قائلاً: "رأينا المجادلات في الأيام السابقة التي تتناول الموضوعات الأساسية للدول المجاورة أو العمليات العسكرية والأمن الداخلي كل هذه الأشياء تمس الأمن لقومي وتوصلنا لمحددات إعلامية للتعامل في هذه الأجواء".

ويشارك المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، اليوم في ورشة عمل تحت عنوان: (الإعلام وقضايا الأمن القومي).

يدير الورشة الإعلامى نشأت الديهى عضو المجلس، بحضور عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين وخبراء الأمن، وتناقش الندوة مفهوم الأمن القومي في الدستور والأدبيات المصرية والعالمية، وكذلك محددات الأمن القومي وأبعاده، والمواد الدستورية والقانونية التي تحكم قضايا الأمن القومي، وكيفية تناول وسائل الإعلام المختلفة للقضايا المتعلقة بالأمن القومي.